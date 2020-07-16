Гонконг, Китай, , 14:09 — REGNUM Сервер популярных бесплатных VPN-приложений, который содержит персональные данные 20 млн человек, оказался в открытом доступе. Об этом сообщили на сайте исследовательской группы vpnMentor.

Отмечается, что все бесплатные приложения базируются в Гонконге. Специалисты vpnMentor сообщили, что открытый доступ к серверу показывает полное пренебрежение к стандартным правилам безопасности со стороны разработчиков.

В открытом доступе на сервере хранятся электронные адреса пользователей, незашифрованные пароли, IP-адреса, домашние адреса, данные о моделях смартфонов и другая информация.

Вместе с тем разработчики приложений сообщают, что программы не собирают данные пользователей. Однако на сервере можно также обнаружить записи об активности пользователей.