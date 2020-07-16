Грозный, , 14:09 — REGNUM Власти Чечни обязаны всеми возможными способами отражать информационные атаки на чеченский народ. Одна из основных возможностей для дачи оценки нападкам Запада — республиканские средства массовой информации, которые правдиво освещают события и дают им справедливые оценки.

Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров 15 июля в ходе совещания в селении Хой, повесткой которого стало сохранение материальной и духовной культуры чеченского народа. Как отметил Кадыров, участившиеся информационные атаки на Чечню продиктованы «ничем иным, как желанием дестабилизировать обстановку».

«Обратил внимание, что мы должны дать решительный отпор нашим врагам. Это не только задача властей и СМИ, но и гражданский долг каждого человека, который должен говорить правду всеми доступными способами», — заявил Кадыров.

При этом он подчеркнул, что «вся самая важная и актуальная информация о республике ежедневно публикуется на интернет-ресурсах телерадиокомпании «Грозный» и других региональных СМИ». В связи с этим чеченский лидер высказал пожелание, чтобы все госслужащие и работники различных ведомств подписались на страницы региональных СМИ в соцсетях, передает ЧГТРК «Грозный».