Москва, , 14:10 — REGNUM 2020 год может стать самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Об этом 16 июля сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«2020 год. Смотрите, уже несколько месяцев: январь, март — это были самые теплые месяцы за весь период наблюдения. Пока на первом месте идет 2016 год. Но он был самым теплым не только за счет… вернее, большой вклад в то, что он был самым теплым, внес такой вот эффект — есть периоды, когда значительно повышается температура в Тихом океане. И поскольку экваториальная зона большая, появляется дополнительный источник тепла. И это привело к тому, что 2016 год оказался самым теплым», — рассказал Вильфанд.

По его словам, 2020 год уже сейчас занимает второе место в перечне самых теплых лет. Метеоролог не исключил, что он станет самым тёплым за все время наблюдений. Однако с уверенностью можно сказать, что 2020 год однозначно войдёт в тройку лидеров, даже если не побьёт температурные показатели 2016 года.

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