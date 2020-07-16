Москва, , 14:05 — REGNUM Заинтересованности в использовании дистанционного обучения в образовательных целях в будущем нет у половины участников общественного опроса, проведенного Общественной палатой РФ в апреле и мае 2020 года. Об этом 16 июля в ходе круглого стола заявил председатель Комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки Михаил Погосян, передаёт кореспондент ИА REGNUM. Около 30% опрошенных считает, что нужно искать формы использования дистанционного обучения в целях повышения эффективности образовательной деятельности. Примерно четверть опрошенных не определилась с этим вопросом.

«Я не являюсь сторонником того, что дистанционная форма обучения может остаться как основная форма обучения, я уже говорил о том, что принадлежу к той группе людей, которые считают, что квалифицированного инженера, врача, специалистов разных направлений невозможно подготовить чисто в дистанционном режиме. Но также я принадлежу к группе людей, которые считают, что надо искать разумный баланс в этом вопросе», — прокомментировал опрос Погосян.

Чуть больше 40% опрошенных остались недовольны процессом дистанционного обучения, на которое пришлось массово перейти из-за коронавируса. Чуть меньше 40% — довольны, а большая группа людей не смогли определиться. «Это говорит о том, что процесс был организован не очень четко», — считают в ОП РФ.

Примерно 30% опрошенных считают традиционную форму обучения более эффективной, что связано, в первую очередь, с личным общением преподавателя и студента. Около 30% сказали, что у разумного сочетания дистанционного обучения и традиционной формы хорошие перспективы в будущем. Примерно четверть опрошенных считают дистанционное обучение по качеству ниже, чем традиционное.

Больше половины участников опроса считают, что дистанционная форма снижает качество полученного образования. Четверть опрошенных сказали, что качество образования остается на прежнем уровне. Только 7% считают, что онлайн-обучение повышает качество образования.

Самыми популярными информационными системами для дистанционного обучения названы Zoom, Google и Microsoft Teams. Тем не менее, часть респондентов затруднились с ответом. Более 20% использовали несистемные программные продукты для организации онлайн-обучения. «Это говорит о том, что уровень подготовки вузов в регионах к организации дистанционной формы был разный», — прокомментировал Погосян.

Он также рассказал, что в ОП РФ нет информации о том, что кто-то из учебных организаций не смог справиться со сдачей экзаменов в рамках экзаменационной сессии и итоговой государственной аттестации в режиме онлайн.

Комиссия по развитию высшего образования и науки проводила опрос в апреле и мае 2020 года. В опросе приняли участие 28 тыс. человек из 85 субъектов. Это были жители как крупных городов, так и сельских населенных пунктов.