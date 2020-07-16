Нью-Дели, , 14:22 — REGNUM Власти индийского штата Гоа ввели режим изоляции сроком на три дня в связи с ростом выявляемых случаев заражения коронавирусом. Причина — нежелание местных жителей соблюдать меры предосторожности. Об этом 15 июля сообщает газета The Hindu со ссылкой на слова главного министра штата Прамода Саванта.

Как рассказал Саванта, данные меры будут введены с 17 июля, причем они будут более ужесточенными в связи с ростом числа заразившихся SARS-CoV-2.

Кроме того, по словам чиновника, в штате также вводится ежедневный комендантский час с 20:00 вечера до 06:00 часов утра, который будет действовать по 10 августа.

При этом отмечается, что допущены к выезду во время комендантского часа и режима изоляции будут только люди, которые связаны с основными экстренными службами или нуждаются в неотложной медицинской помощи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Индии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло более чем на 32 тысячи и превысило 968 тысяч.