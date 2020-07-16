Владикавказ, , 13:50 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки выявлено еще 17 человек, заразившиеся коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев заражения этой инфекцией достигло к 16 июля 4370, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В медицинские учреждения республики госпитализированы 26 пациентов, в том числе пятеро детей, остальные 487 проходят лечение дома под контролем медиков. Из числа госпитализированных 25 пациентов находятся в реанимации, сообщили в минздраве РСО-Алании. К аппаратам ИВЛ подключены 15 из них.

За все время выздоровели в Северной Осетии 3740 человек. Число скончавшихся от COVID-19 составило 67 человек.