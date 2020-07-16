Уфа, , 13:54 — REGNUM Дожди, грозы, град и сильная жара ожидаются в Башкирии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба ФГБУ «Башкирское УГМС».

По сообщению пресс-службы ведомства, 17 июля на территории республики ожидается повышение температуры воздуха до 40 С. Кроме этого в регионе ожидаются грозы с дождями и шквалистое усиление ветра. А днем возможен град.

Отмечается, что грозы и сильный ветер с возможным градом могут пройти в Башкирии и 18 июля.

Сообщается, что аномальная жара зафиксирована в Башкирии с 10 июля. При этом среднесуточная температура воздуха выше нормы на 5−9 С, а в последние сутки этот показатель выше нормы на 10−12 С. Температура воздуха днем достигает 31−36 С, а местами столбик термометра поднимается на отметку 38С.

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