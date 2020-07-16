Пусан, Южная Корея, , 13:50 — REGNUM В Южной Корее выявили коронавирус у пяти членов экипажей российских судов, стоящих в Пусане. Об этом 16 июля сообщает KBS со ссылкой на представителей органов здравоохранения Пусана.

По их словам, коронавирус был выявлен у трех членов экипажа рыболовецкого судна, пришвартованного у городской ремонтной верфи в районе Ёндо-гу, а также по одному человеку на двух судах, прибывших в порт Камчхон.

В настоящее время органы здравоохранения проверяют на наличие вируса остальных членов экипажа и сотрудников порта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой неделе коронавирус подтвердили у российского моряка на борту рыболовецкого судна.

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