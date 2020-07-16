16 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Поведение руководства Израиля во время пандемии послужило укреплению существующего идеала лжи и интриг как средства выживания. Это породило вирус, который нам будет гораздо труднее искоренить после того, как закончится кризис здравоохранения. Тему развивает Итай Веред в издании Yedioth Ahronoth.

Игорь Юдкевич, , 14:36 — REGNUM Коронавирус — это новый тип инфекции, и каждый день публикуется новая статья о коварном ущербе, который он наносит. Один побочный эффект этого вируса, который уже очевиден, но гораздо менее обсуждаем, — это ложь. Коронавирус порождает ложь. И тому есть масса примеров.

Врач в защитном костюме в Израиле в период пандемии (сс) Talmoryair

Согласно новейшим правилам израильского министерства здравоохранения, человек может пройти тестирование на вирус только в том случае, если у него есть симптомы заболевания. Даже если вы вступили в тесный контакт с подтвержденным носителем и не являетесь членом его семьи или не проявляете симптомов заражения, вы не получаете право пройти тест.

Это новое положение также порождает ложь. Сын моего знакомого был на мероприятии с человеком, у которого вскоре после этого мероприятия подтвердился коронавирус. Сыну было ясно, что он заразился, хотя у него не было никаких симптомов. В итоге он солгал и сказал, что у него был кашель и высокая температура, прошел тест и узнал, что был бессимптомным носителем. За то время, пока он ждал результата анализов, его подруга тоже заразилась. Теперь он пытается информировать других и остановить цепь инфекции, которую бессознательно создал.

Еще один пример — результат другого правительственного решения, на этот раз — от министерства финансов. Ведомство планирует предложить помощь владельцам бизнеса, которые из-за карантина потеряли от 40% доходов. А как насчет тех, чей бизнес сократился на 30% или 38%? Разве они не нуждаются в такой же помощи? Мой друг — владелец малого бизнеса, он рассказал мне несколько дней назад, как некоторые люди уже планируют обмануть государство, чтобы достичь порога в 40%. Что это значит? Что доходы страны от налогов, которые уже значительно сократились, сократятся еще больше. Не говоря уже о том, что многие самозанятые, владельцы малого бизнеса и поставщики услуг готовы принимать только «грязные» деньги — то есть только наличные и в обход налоговых органов.

Полиция Израиля в масках Israel Police

Еще один пример — всевозможные интриги и хитроумные схемы, родные братья лжи. Суть проста: есть правила, которые нам не нравятся, поэтому давайте посмотрим, как мы можем их обойти. Спортзалы запрещены, а студии — нет? Давайте поставим все тренажеры в студии. На мероприятие допускаются только 250 гостей? Давайте возьмем три «площадки», каждая из которых содержит 250 человек. Участники мероприятия перемещаются с площадки на площадку? Ну, это их проблема. Частное собрание численность более 20 человек вот-вот будет запрещено? Давайте устроим вечеринку, прежде чем это правило вступит в силу. Последней схемой, кстати, был поступок не кого иного, как министра здравоохранения Юлия Эдельштейна, который устроил себе небольшую вечеринку вскоре после объявления чрезвычайного положения по всей стране.

Конечно, коронавирус не породил в Израиле понятия лжи. Интриги и ложь были здесь задолго до пандемии. К сожалению, в культуре Израиля научились прощать заговоры, срезание углов и откровенную ложь. Но теперь, когда общество столкнулось с ужасными бедствиями, собственное поведение правительства во время кризиса лишь поощряло еще более плохое поведение, чем когда-либо.

Несмотря на месяцы, прошедшие с момента появления первой волны вируса, до сих пор нет эффективной и организованной системы тестирования. Вот почему тот, кто боится, что он, возможно, заразился, должен лгать только для того, чтобы пройти тестирование. Правительственная программа финансовой помощи была слишком слабой, слишком запоздалой. Правительство не смогло понять, что другие страны сделали для борьбы с пандемией — они влили деньги в решение этой проблемы. А в Израиле власти только бросали деньги на себя в виде создания легкомысленных и избыточных министерств.

Социальная дистанция у входа в супермаркет в Иерусалиме (сс) Amire80

Лидеры страны являются воплощением права и разъединения; премьер-министр Биньямин Нетаньяху, президент Реувен Ривлин и министр здравоохранения Эдельштейн нарушили правила социального дистанцирования и изоляции. То же самое чувство права только росло, когда политики и знаменитости получали VIP-пропуск для ускоренного тестирования, когда они вступали в тесный контакт с проверенным пациентом, в то время как средний гражданин не может ожидать ничего, кроме текстового сообщения от Шин-Бет, говорящего им оставаться дома. Существует также вопрос о запутанных и часто бессмысленных правилах, которые только подчеркивают отсутствие ответственной направляющей руки на румпеле. Люди разделяют часть вины за рост числа инфекций. Социальная дистанцированность, ношение маски и соблюдение санитарных норм — это прежде всего личная ответственность. Но поведение правительства подрывает доверие общества к государству, его институтам и правилам, даже если оно порождает общество, основанное на лжи и схемах. Это болезни, от которых нам будет трудно найти вакцинацию, и именно они останутся с нами еще долго после того, как коронавирус исчезнет.