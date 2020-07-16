Владикавказ, , 13:43 — REGNUM В Северной Осетии за последние три месяца обратились к врачам из-за укусов клещей около 200 человек. Из них почти 25% дети. Такие данные привело 15 июля региональное управление Роспотребнадзора.

Несмотря на то, что коммунальные службы обрабатывают территории дворов, детских садов и школ, число укушенных клещами не уменьшается. Так, за весь прошлый клещевой сезон число пострадавших от клещей в регионе составило почти 300 человек.

Многие случаи нападения клещей на людей происходят на отдыхе, в лесопарковых зонах. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Заремы Каболовой, при укусе клещей необходимо обращаться за медпомощью в травмпункт во Владикавказе или в любую районную больницу. Если пострадавшему удалили паразита в домашних условиях, то его необходимо привезти в лабораторию в центр гигиены и эпидемиологии, чтобы исключить его опасность для организма.