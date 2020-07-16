Махачкала, , 13:44 — REGNUM Группа из 614 граждан России вернулась на родину из Азербайджана через международный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» на юге Дагестана. Для них 15 июля был организован специальный коридор на госгранице, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.

Отмечается, что всем пересекшим российско-азербайджанскую границу сотрудники Роспотребнадзора провели тесты на наличие новой коронавирусной инфекции. Большинство из них — жители других регионов страны.

Напомним, в настоящее время в Дербентском районе Дагестана развернут временный палаточный лагерь для нескольких сотен граждан Азербайджана, ожидающих отправки домой через закрытую из-за пандемии госграницу. Периодически для них организовывают спецкоридор, через который они группами возвращаются на родину.

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