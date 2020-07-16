Лима, , 13:43 — REGNUM Посольство Индонезии в Лиме продвигает индонезийскую культуру и язык с целью улучшения связей между гражданами двух стран, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Посольство регулярно проводит уроки индонезийского языка для иностранцев. Во время пандемии уроки проводились онлайн.

«Количество участников на этот раз увеличилось в шесть раз по сравнению с предыдущими годами. Около 170 человек изучают индонезийский язык», — заявила посол Индонезии в Перу и Боливии Марина Эстелла Анвар Бей.

Посол выразила надежду, что благодаря этому жители Перу смогут ближе познакомиться с Индонезией и захотят посетить страну в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение почти четырех месяцев пандемия охватила весь мир и повлияла на различные аспекты жизни: 127 799 граждан Индонезии вернулись на родину из-за границы.

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