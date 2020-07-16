Стокгольм, , 19:36 — REGNUM В Ассоциации работников сферы здравоохранения региона Кальмар, расположенного на восточном побережье Швеции, обеспокоены тем, что сотрудники реанимационных отделений не смогут взять отпуск в августе и сентябре. Причина заключается в том, что в настоящее время существуют опасения, что в таком популярном регионе для туризма, как Кальмар, может произойти резкое увеличение распространения коронавирусной инфекции, что в свою очередь приведет к усилению нагрузки на местную систему здравоохранения. Об этом 15 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Прежде всего, вопрос в том: получат ли отпуск те, кому его предоставили в конце августа или в сентябре, если эти месяцы станут пиком? Тогда они просто проработают все лето», — заявила Пернилла Петерссон, исполняющая обязанности вице-председателя и главного представителя по безопасности Ассоциации работников сферы здравоохранения региона Кальмар.

Договоренности медиков с руководством медучреждений распространены по всей стране вследствие того, что вспышка коронавируса может возникнуть практически где угодно. Так, например, в Эстергётланде этой осенью в реанимационных отделениях будут работать нанятые медсестры, чтобы заменить тех членов медперсонала, которые уйдут в отпуск.

Таким образом, уже сейчас в Швеции составляются планы по реализации постоянного присутствия и дежурства медиков на случай ухудшения эпидемиологической обстановки в том или ином регионе страны.