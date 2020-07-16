Рязань, , 13:40 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 16 июля подтверждено 5804 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 38 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Еще 39 тестов являются условно подтвержденными. Под наблюдением медиков находятся 5843 человека.

За весь период наблюдения 4844 человека выздоровели, в том числе 109 — за последние сутки.

Скончались 22 пациента.

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