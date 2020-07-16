Калуга, , 16:22 — REGNUM Калужская область представила на всероссийский конкурс по развитию экологического туризма четыре оригинальных проекта, один из которых — туристический комплекс «Серебряная россыпь» — глэмпинг у родника на территории Жуковского района. Об этом 16 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном Агентстве по развитию туризма.

Родник на территории Жуковского района вошёл в проект «Серебряная россыпь» Фото Агентства по развитию туризма Калужской области

Проект «Серебряная россыпь» предполагает создание глэмпинга — верёвочного парка, — обустройство экологических верёвочных троп. В рамках проекта будет разработан туристический маршрут «Водопады Калужской области».

Предложенные на всероссийский конкурс калужские проекты разработаны для развития уникальных территорий региона и открывают новые возможности для активного отдыха и экологического туризма.

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