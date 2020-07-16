Киев, , 13:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство не спешить с очередным продлением карантина надолго.

Об этом он заявил на совещании сегодня, 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что на Украине «все уже устали от этого карантина» и призвал исполнительную власть ввести «четкие рамки», как его будут продлять.

«Чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе», — отметил он.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с новым форматом ограничений. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области, пояснил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что карантин на Украине должен был завершиться 31 июля, однако накануне Степанов объявил, что его продлят еще, причем на месяц как минимум. По его словам, в той эпидемической ситуации, которая сейчас есть на Украине, правительство не может отказаться от ограничительных мер.