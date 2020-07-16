Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Акции Twitter подешевел на 5% на фоне сообщений о взломе страниц известных личностей. Данные котировок приводятся на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Стоимость одной акции Twitter составила $33,8. Ранее сообщалось о взломе аккаунтов главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса, а также других известных личностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Twitter объяснили взлом страниц. В компании заявили, что скоординированной атаке подверглись сотрудники организации, которые имели доступ к внутренним системам и инструментам.

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