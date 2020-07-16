Омск, , 13:36 — REGNUM По состоянию на 16 июля в Омской области выявлено 5066 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 117 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Выздоровели ещё 58 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3008 человек.

За сутки в Омской области скончался ещё один пациент с коронавирусом. Общее число умерших в регионе достигло 48.

Всего на сегодняшний день в омских лабораториях проведено 249 176 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июля в Омской области было выявлено 4949 носителей вируса.

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