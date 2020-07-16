Стокгольм, , 19:28 — REGNUM Умеренное ожирение следует рассматривать как фактор риска для заболевания COVID-19. Ранее в Швеции был установлен соответствующий показатель, соизмеряющий вес и рост человека, для определения его в группу риска. Однако группа итальянских исследователей пришла к выводу, что этот показатель может включать в себя людей даже с небольшим лишним весом. Об этом 16 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В настоящее время в Швеции нормативный показатель для включения граждан в группу риска для COVID-19, включает в себя лиц с тяжелой формой ожирения, — индекс массы тела (ИМТ) должен составлять 40 единиц или более.

Однако подготовленное итальянскими учеными исследование, опубликованное в Европейском журнале эндокринологии, показывает, что риск страдания от серьезных осложнений и даже смерти при заболевании COVID-19 возрастает, если ИМТ выше показателя в 30 расчетных единиц.

Маттео Роттоли, руководитель группы итальянских исследованием, сообщил в пресс-релизе, что предел ИМТ должен быть пересмотрен таким образом, чтобы в группу риска вошло больше людей. Результаты работы итальянских коллег серьезно оценил представитель Государственного управления социальной защиты населения Швеции Урбан Нюлен, который считает, что граница ИМТ в Швеции с высокой степенью вероятности будет вскоре пересмотрена.