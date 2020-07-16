Москва, , 13:33 — REGNUM Лето 2020 года в России будет жарким. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По всем расчётам, которые были проведены весной, и сейчас они подтверждаются, на территории всей страны прогнозируется теппературы выше нормы. Лето ожидается тёплым и даже жарким», — сказал Вильфанд.

При этом метеоролог подчеркнул, что лето в 2020 году будет не однородным. Периоды высокой температуры будут чередоваться с похолоданием.

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