Оренбург, , 13:31 — REGNUM В Оренбургский областной противотуберкулезный диспансер проник коронавирус. Известно о 15 случаях заражения, сообщает областной минздрав.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Источником заражения стала санитарка. В основном заразились те, кого она обслуживала. Один пациент отправлен в COVID-центр.

«Есть внутрибольничный очаг заболеваемости. Клинически он пока практически не проявляется», — сказала во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения области Татьяна Савинова.

Напомним, с начала пандемии в регионе выявлено 5237 носителей SARS-CoV-2. На сегодняшний день в COVID-центрах лечение получают 788 пациентов, из них 52 человека находятся в тяжелом состоянии.

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