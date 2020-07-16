Сеул, , 13:37 — REGNUM В Южной Корее 35 отказников от службы в армии по соображениям совести перевели на альтернативную службу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, данное решение было принято 15 июля в ходе первого заседания комиссии по вопросу альтернативной службы.

Известно, что все переведенные призывники, ранее обвинённые в уклонении от службы в армии, являются последователями секты.

Отмечается, что обвинение было снято в связи с подтверждением невиновности в ходе судебного разбирательства. В связи с чем решение о переводе было принято комиссией без процедур расследования и предварительного рассмотрения вопроса, предусмотренных законом.

С октября текущего года и в течение 36 месяцев данные призывники будут работать в качестве вспомогательного персонала в исправительных учреждениях при министерстве юстиций.