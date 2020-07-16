Уфа, , 13:33 — REGNUM 57 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлено 6134 факта заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 4324 человека, в том числе 73 человека за минувшие 24 часа. За сутки не было зафиксировано ни одной смерти пациентов с COVID-19. А всего скончались с этой болезнью 20 пациентов.

Отмечается, что в больницах региона продолжают лечение 275 пациентов — в стационарах, а 1515 граждан лечатся дома.

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