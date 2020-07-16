Нижний Новгород, , 13:26 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, согласно внесенным изменениям, отменяется обязательная двухнедельная изоляция для граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию нашей страны регулярными воздушными рейсами. Уточняется, что изменения внесены для приведения указа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, которые вступили в силу с 15 июля.

Прибывающим из-за рубежа гражданам необходимо в течение трёх дней со дня прибытия пройти тест ПЦР на коронавирус. Изоляцию необходимо соблюдать тем, у кого имеются симптомы респираторного заболевания.

«До этого момента все прибывающие должны были проходить обязательную двухнедельную изоляцию. Сейчас это не коснется тех, кто прибывает в Россию на регулярных рейсах. Это очень важная часть возвращения к нормальной жизни», — отметил глава области.

Работодатели обязаны информировать прибывающих из-за рубежа сотрудников о необходимости пройти тест на коронавирус по приезду.

Губернатор призвал работодателей и граждан максимально внимательно отнестись к новым требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были внесены изменения, которые разрешают проводить ряд культурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Организаторы должны обеспечить разобщение потоков зрителей на выходе и входе при проведении мероприятий, учитывая безопасную дистанцию в 1,5 метра, которая должна соблюдаться и при рассадке зрителей. Все участники, как гости, так и организаторы, должны соблюдать масочный режим. Кроме того, всем участникам необходимо в обязательном порядке пройти контроль температуры тела.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 57 случаев заражения коронавирусом