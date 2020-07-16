Краснодар, , 13:25 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа. Решение принято на заседании краевого оперативного штаба 16 июля, сообщили в оперштабе. Это означает, что жителям и гостям региона по-прежнему необходимо использовать в закрытых помещениях маски и перчатки, а также соблюдать социальное дистанцирование.

«Несмотря на стабильную эпидобстановку, отпускать ситуацию пока рано. В регион продолжает приезжать большое количество отдыхающих. Мы должны обеспечить полную безопасность жителей и гостей края», — прокомментировал глава края Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности на территории Краснодарского края был введён в марте, его сроки неоднократно продлевались. Вместе с тем в регионе поэтапно снимают ограничения, в частности, с 18 июля разрешена работа бассейнов, аквапарков и аттракционов, откроются библиотеки, разрешены очные индивидуальные занятия в учреждениях дополнительного образования для детей, также возобновляется учебно-тренировочный процесс в спортивных школах.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани разрешили работу аквапарков, бассейнов и аттракционов