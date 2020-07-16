Владимир, 16 июля 2020, 13:21 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 16 июля зарегистрировано 100 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
За последние сутки были подтверждены четыре смерти пациентов с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 4255 пациентов, в том числе 142 — за последние сутки.
В регионе было проведено 141 тыс. 607 исследований на новую коронавирусную инфекцию.
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