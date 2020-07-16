Владимир, , 13:21 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 16 июля зарегистрировано 100 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

За последние сутки были подтверждены четыре смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 4255 пациентов, в том числе 142 — за последние сутки.

В регионе было проведено 141 тыс. 607 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области выявлены 43 новых носителя коронавируса