Самара, , 13:20 — REGNUM Экстремально-высокую температуру воздуха зафиксировали в Самарской области. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ФГБУ «Приволжское УГМС».

По сообщению пресс-службы ведомства, 15 июля по области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

Так, в Кинель-Черкассах в этот день столбик термометра поднялся до 39,1 С. Таким образом был побит температурный рекорд 1996 года (34,8 С).

В Клявлино также был побит рекорд. Там, 15 июля была зафиксирована температура 36,6 C, что на 1,6 С выше, температуры 1940 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по данным Приволжского УГМС в ближайшие сутки по области ожидаются дожди грозы, а ночью ветер может усилиться до 21 метра в секунду.