Орск, Оренбургская область, , 13:14 — REGNUM В Оренбургской области многодетная семья, у которой ранее незаконно изъяли детей, переехала в новый дом в Орске. Жилье выкупили благотворители из Екатеринбурга, сообщают СМИ.

Стоит отметить, что после скандала звучали громкие заявления о помощи в улучшении жилищных условий. Но дальше заявления дело не пошло.

«Когда детей вернули, наступила полная тишина, хотя обещали, что на время их нахождения в учреждении здравоохранения, привезут стройматериалы, а отцу нужно будет остаться и помогать с ремонтом. Но никто так и не приехал, и ничего не привез. Ремонтировать ничего не начали. Приехали ребята из екатеринбургского фонда, название я не знаю, и молча купили им дом. Он больше прежнего, в гораздо лучшем состоянии, и они туда переехали. Я еще на новоселье не ездил, но помогал им с переездом, нанимал машину», — сказал член Общественной палаты Оренбуржья Денис Терсков, сообщает портал orenburg.media.

Напомним, в начале лета скандал разразился вокруг изъятия маленьких детей из семьи в поселке Тюльпанный Домбаровского района. Изъятие осуществлялось на основании постановления главы района, который в качестве причины указал аварийное состояние дома.

Случай получил федеральную огласку после того, как в интернет попали снятые на видео кадры изъятия детей с заламыванием рук матери, бросившейся отстаивать своих детей, и заковыванием в наручники. Начались многочисленные проверки. Свое внимание на вопиющую ситуацию в регионе обратили разные ведомства.

Впоследствии глава района досрочно сложил свои полномочия. Отделом образования райадминистрации отозвано из суда заявление об ограничении матери в родительских правах. Детей вернули в семью.

По факту халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Домбаровского района возбуждено уголовное дело. Проводят проверку в отношении полицейских, применивших физическую силу. Прокуратура внесла представление вице-губернатору и главе УМВД по региону.

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