Москва, , 13:24 — REGNUM К выходным температура в Москве должна подняться. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Уже в субботу начнет подрастать давление, поэтому чаще будем видеть облачность. Будут кратковременные, ненадоедливые дожди», — сказал Вильфанд.

По его словам, температура в Москве и Подмосковье к субботе поднимется до 20−22 градусов и сохранится на этом уровне и в воскресенье.

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