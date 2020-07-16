Владимир, , 13:13 — REGNUM Во Владимирской области 16 июля подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них семь случаев выявлено во Владимире, по шесть — в Коврове, Муроме и Юрьеве-Польском, пять — в Вязниках, четыре — в Петушках, три — в Меленках, по два — в Кольчугино, Судогде и Суздале.

Всего в области зарегистрирован 5091 носитель вируса: 887 — во Владимире, 746 — в Гусь-Хрустальном, 609 — в Петушках, 437 — в Муроме, 396 — в Александрове, 381 — в Коврове, 298 — в Собинке, 263 — в Вязниках, 233 — в Юрьеве-Польском, 180 — в Кольчугино, 155 — в Судогде, 126 — в Киржаче, 111 — в Меленках, 87 — в Суздале, 72 — в Камешково, 45 — в Радужном, 35 — в Красной Горбатке, 30 — в Гороховце.

После выздоровления были выписаны 4255 пациентов, в том числе 142 — за последние сутки. Скончались 100 человек.

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