Москва, , 13:12 — REGNUM Правительство России усилит защиту людей, которые взяли кредит, но не могут его вернуть. Об этом 16 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги, и те начинают звонить должникам, угрожать, требовать возврата денег», — сказал Мишустин.

Он добавил, что суды сталкиваются с проблемами защиты людей от такого давления. Правительство подготовило поправки в законодательство, которые позволят усовершенствовать механизм защиты людей от недобросовестных действий.

Размер штрафа для кредитной организации может составить от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, добавил глава правительства. Кроме того подобные случаи будет рассматривать служба судебных приставов.

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