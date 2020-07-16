Бишкек, , 13:11 — REGNUM В Киргизии за последние сутки зарегистрирован 521 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них в столице республики — 273 случая. Об этом сегодня, 16 июля, на брифинге заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

Всего по стране с момента объявления пандемии зафиксировано 12 498 пациентов с коронавирусной инфекцией.

За сутки из стационара выписано 75 пациентов, излечившихся от коронавируса. За время пандемии вылечились и были выписаны из больниц 3 735 пациентов, у которых ранее диагностировали заражение коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в Киргизии зарегистрировали семь летальных исходов среди пациентов с диагнозом «COVID-19» и 41 среди пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония».

Всего с марта 2020 года в республике зафиксировали 167 смертей от коронавируса и 612 смертей от пневмонии.