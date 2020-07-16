Архангельск, , 13:10 — REGNUM В Архангельской области с начала пандемии от COVID-19 вылечились 4 938 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе.

За последние сутки региональным референс-центром выявлены 116 новых случаев заражения опасной инфекцией. На лечении находятся 2 573 человека.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 63 архангелогородца; восемь северодвинцев, из них трое — сотрудники градообразующих предприятий. 17 новых случаев зарегистрировано в Котласском районе; семь — в Приморском районе; шесть — в Вельском районе, пять — в Няндомском; четыре — в Холмогорском; три — в Устьянском; два — в Верхнетоемском; один — в Мезенском районе.

По данным федерального штаба, в Архангельской области скончались 116 пациентов с COVID-19, в регионе настаивают, что болезнь стала причиной гибели только в 42 случаях.