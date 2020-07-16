Москва, , 13:23 — REGNUM В Москве зафиксирована необычное погодное явление. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Температура сейчас на несколько градусов ниже нормы. Причем интересная особенность — ночные температуры не отличаются от нормы. А вот днем прохладно», — сказал Вильфанд.

По его словам, на данный момент температура в Москве составляет 15−16 градусов. По его прогнозу, днём 16 июля в Москве и Подмосковье температура будет варьироваться в пределах 14−19 градусов.

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