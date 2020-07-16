Томск, 16 июля 2020, 13:07 — REGNUM Жителей города Томска предупредили о непогоде.
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, ссылаясь на информацию Томского ЦГМС, 16 июля в Томске ожидается гроза с ливнем.
В областной столице прогнозируется переменная облачность, ветер западный 3−8 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 15−18 м/с. Температура ночью +8…+13 °С, местами +14…+19 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +24…+29 °С, по западу — до +34 °С.
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие несколько дней на территории Алтайского края ожидается аномально жаркая погода.
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