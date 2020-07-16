Ижевск, , 13:05 — REGNUM В Удмуртии на территории 20 районов республики с 15 июля по 4 августа установлен запрет на посещение лесов гражданами, а также въезд в них транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

«В указанный период не допускается проведение прогулок, массовых мероприятий в лесах, посещение лесов с целью сбора различных недревесных лесных ресурсов», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что эта мера является необходимой на фоне установления в лесах особого противопожарного режима, а также прогноза установления высокого класса пожарной опасности по условиям погоды.

Запрет действует частично на территориях Алнашского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Игринского, Увинского, Шарканского, Яганского (Малопургинский район) и Якшур-Бодьинского лесничеств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр республики прогнозировал, что самым теплым днем текущей недели станет среда, 15 июля. Дневная температура воздуха ожидалась до 30…34°С. При этом до конца рабочей недели местами на территории республики сохранятся кратковременные дожди, местами возможны грозы, при грозах порывистый ветер.

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