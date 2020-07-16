Джакарта, , 13:05 — REGNUM В течение почти четырех месяцев пандемия охватила весь мир и повлияла на различные аспекты жизни: 127 799 граждан Индонезии вернулись на родину из-за границы, сообщает Antara.

«Около 90 571 граждан Индонезии вернулись на родину из Малайзии», — заявила министр иностранных дел страны Ретно Марсуди на пресс-конференции в президентском дворце в Джакарте.

Кроме того, 25 378 граждан Индонезии, работающих на иностранных судах, вернулись на родину из 35 стран мира.

Помимо содействия возвращению индонезийских граждан, представители Индонезии за рубежом распространили в общей сложности 526 587 продовольственных пакетов среди нуждающихся граждан Индонезии.

«Все наши посольства продолжают следить за развитием ситуации за рубежом», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, на территории Индонезии выявлено 81 668 случаев заражения SARS-CoV-2.

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