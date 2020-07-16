Москва, , 13:04 — REGNUM В России за полтора месяца лета утонули почти 150 детей, что составляет четверть от числа всех погибших на водных объектах, при этом показатель выше, чем за прошлые годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом сообщил заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский в ходе заседания комитета Госдумы.

За полтора летних месяца этого года детская смертность на воде составляет 25% от общего количества погибших — при том, в прошлые годы этот показатель составлял около 10 — 12%.

«С 1 июня по текущий день на водных объектах погибло 148 детей. Каждый день эта цифра растет», — сказал Супруновский.

Главные причины гибели на воде — купание в неположенных местах, а также неумение плавать, перечислил представитель МЧС.