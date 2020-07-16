Донецк, 16 июля 2020, 13:03 — REGNUM За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 18 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба минздрава ДНР.
«Согласно исследованиям, проведенным 15 июля, выявлено 18 случаев (заражения коронавирусной инфекцией)», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся в ДНР стало на сегодняшний день 1444.
Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов в республике за истекшие сутки не изменилось и по-прежнему составляет 87.
При этом уточняется, что в настоящее время в ДНР от COVID-19 вылечились 675 пациентов.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Луганской Народной Республики случаев заражения за последние сутки выросло на шесть и стало составлять 583.