Бристоль, Великобритания, , 13:00 — REGNUM Статуя активистке движения Black Lives Matter, установленная в Бристоле на месте снесенного ранее памятника работорговцу, была демонтирована 16 июля по решению местных властей как незаконная, сообщает ABC News.

В городском совете Бристоля заявили, что скульптура, созданная по образу активистки движения против расового насилия в США и других странах Запада Джен Рид и установленная без согласования с властями, будет «направлена для сохранения в наш музей, откуда ее сможет забрать сам автор, который также может передать ее в нашу коллекцию».

Напомним, статуя, получившая название «Вспышка силы» (A Surge of Power), выполнена в виде фигуры Рид с поднятой рукой и зажатым кулаком. Ее автором выступил художник Марк Куин.

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