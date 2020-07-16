Краснодар, , 12:57 — REGNUM Часть ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса, будет снята в Краснодарском крае. Об этом 16 июля сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Стабильная эпидобстановка позволяет нам ввести новые послабления. За последнюю неделю в 7 районах не выявлено ни одного случая заражения, растёт процент выздоровевших — 85%», — говорится в сообщении.

С 18 июля на территории края будет разрешена работа аквапарков, аттракционов на открытом воздухе, также с жёстким соблюдением санитарных требований смогут работать бассейны. Откроются библиотеки — правда, пока без читальных залов.

«Разрешить работу учреждений доп. образования детей, но только для индивидуальных занятий; возобновить учебно-тренировочный процесс в спортивных школах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора», — говорится также в сообщении главы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае режим повышенной готовности действует до 21 июля. При этом постепенно снимаются ограничения — разрешена работа торговых центров, ресторанов, гостиниц и пансионатов, Кубань принимает туристов из других регионов.

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