Калуга, , 16:35 — REGNUM В Калужской области 16 июля 2946 выпускников сдают Единый государственный экзамен по обществознанию и 736 выпускников по химии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном министерстве образования.

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Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и девять — с развёрнутым. На её выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла, на ЕГЭ по химии — 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июля.

В России на ЕГЭ по обществознанию зарегистрировалось около 333 тысяч человек, в том числе более 302 тысяч выпускников 2020 года. ЕГЭ по химии намерены сдавать более 90 тысяч участников, в том числе около 80 тысяч выпускников 2020 года.

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