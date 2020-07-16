Москва, , 13:08 — REGNUM Каждый человек индивидуально воспринимает погоду, но прохладу больше любят творческие личности. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Погода изменчива. Люди воспринимают погоду по-разному. У каждого человека свое отношение к погоде. Кто-то любит жаркую погоду, для многих людей жарках погода не комфортна. Люди с романтическим настроением: поэты, писатели любят холодную погоду», — сказал Вильфанд.

По его словам, на данный момент температура в центре Европейской части России примерно на 4 градуса ниже климатических значений.

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