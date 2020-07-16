Москва, , 12:53 — REGNUM В метрополитене Москвы с 16 июля доступны новые тематические карты «Тройка» и проездные билеты «Единый», выполненные в фирменном стиле молодёжных проектов столицы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова надеется, что брендированные карты в ярком дизайне оценит молодежь.

«Выпуск тематических проездных билетов и карт «Тройка» стал доброй традицией Московского метрополитена. Новый тираж мы посвятили молодёжи Москвы, нашим юным пассажирам», — отметила она.

Тираж карт «Тройка» в новом дизайне составил 10 тысяч экземпляров, билетов «Единый» — 400 тысяч.

Как завила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, выпуск молодёжных карт — это еще один способ выразить благодарность всем ребятам Москвы, которые активно поддерживают город и ее жителей в любых ситуациях.