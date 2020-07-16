Нальчик, , 12:51 — REGNUM За прошедшие двое суток в Кабардино-Балкарии скончались три человека, у которых был диагностирован COVID-19. Жертвами коронавируса стали 58-летняя жительница города Нарткала, 70-летний мужчина из города Прохладный и 68-летний житель селения Псыгансу. Такую информацию предоставил 16 июля республиканский оперативный штаб.

Таким образом, число случаев летального исхода от осложнений заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, в регионе достигло 63. По данным оперштаба, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 5726, а число вылечившихся выросло до 5209.

С подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в госпиталях Кабардино-Балкарии находятся 670 пациентов, из них в реанимации — 37 человек.