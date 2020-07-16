Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM В День Военно-морского флота, 26 июля, в принимающем парад Кронштадте введут пропускной режим. Уже в 06:00 закроют проезд по Кольцевой автодороге в районе дамбы.

Предполагается, что ограничение будет действовать до 15:00, но время еще может измениться.

Для жителей Кронштадта отдельно изготовят пропуска, которые выдадут в районном МФЦ, а больше никого в город не пустят — за исключением служебного транспорта и городских автобусов, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Кроме того, управление Роспотребнадзора дополнительно определит эпидемиологические ограничения.

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Пока известно, что посмотреть кронштадскую часть парада ВМФ смогут только приглашенные гости — для них установят трибуну, где рассадят с социальной дистанцией. Остальным же Смольный предлагает довольствоваться телетрансляцией.

Напомним, парад состоится в День ВМФ 26 июля. В Петербурге в нем примут участие 46 боевых кораблей и подводных лодок, 42 самолёта и вертолёта, более четырёх тысяч военнослужащих.

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