Найроби, 16 июля 2020, 12:52 — REGNUM Метеорологи предупредили об усилении ветра на восточноафриканском побережье. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на прогноз метеорологического управления Кении.
По прогнозу синоптиков, ураганный ветер и шторм обрушатся на Восточную Африку с четверга, 16 июля.
В заявлении также сообщалось, что штормовой ветер «может срывать крыши и вызвать структурные повреждения».
В метеорологической службе Танзании также предупредили о пятидневном ухудшении погоды, шквалистом ветре вдоль всего побережья страны.