Найроби, , 12:52 — REGNUM Метеорологи предупредили об усилении ветра на восточноафриканском побережье. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на прогноз метеорологического управления Кении.

По прогнозу синоптиков, ураганный ветер и шторм обрушатся на Восточную Африку с четверга, 16 июля.

В заявлении также сообщалось, что штормовой ветер «может срывать крыши и вызвать структурные повреждения».

В метеорологической службе Танзании также предупредили о пятидневном ухудшении погоды, шквалистом ветре вдоль всего побережья страны.