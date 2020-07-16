Тобольск, Тюменская область, , 12:44 — REGNUM Разжигателями межнациональной розни являются не инициаторы установки памятника Ермаку, а как раз те «представители общественности», которые выступают против и обвиняют инициаторов в «разжигании», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 июля, комментируя споры о возможной установке памятника в Тобольске.

Как сообщалось ранее, представители Национально-культурной автономии сибирских татар в Тобольске и татарской общественной организации «Наследие» обратились к председателю Тюменской областной думы, губернатору области и главе Тобольска с призывом «выбирать для памятников знаковые исторические личности, воспитывающие новые поколения в духе мира и созидания, а не войны и раздора».

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«Думаю, что как раз эти «некоторые представители тюменской татарской общественности», выступающие против установки памятника российскому землепроходцу атаману Ермаку Тимофеевичу, и являются самыми настоящими разжигателями межнациональной розни. Более того, в их призывах я усматриваю оправдание сепаратистских настроений. Им что, не нравится жить в добром соседстве с русскими, чтущими память Ермака? Или им не нравится жить в России, которая сформировалась в её нынешнем виде усилиями многих и многих подвижников и деятелей, подобных Ермаку Тимофеевичу?

Вот на эти вопросы надо было бы, мне думается, получить у них ответы. Если ответ будет отрицательным и Россия в её современных границах их устраивает, то тогда к чему их словоблудие? Если же — нет, и освоение Россией Сибири они не считают благом, то отношение к ним должно быть соответствующее.