Майкоп, , 12:41 — REGNUM В мае и июне 2020 года в Адыгее умерло больше человек, чем за аналогичный период прошлого года. Регистрируется увеличение числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе обсуждения отметил, что данная динамика не внушает оптимизма. Он поручил внимательно проанализировать ситуацию, чтобы «понимать последствия пандемии и риски ухудшения демографической ситуации».

Вместе с тем, по данным Росстата, за пять месяцев текущего года в Адыгее умерло на 111 человек меньше в сравнении с таким же периодом прошлого года. Число родившихся при этом увеличилось на 144 человека.

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