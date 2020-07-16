Самара, 16 июля 2020, 12:41 — REGNUM Дожди и грозы ожидаются в предстоящие сутки в Самарской области. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба ФГБУ «Приволжское УГМС».
По сообщению пресс-службы ведомства, 17 июля по области ожидаются кратковременные дожди и грозы.
При этом ночью ожидается усиление ветра до 21 метра в секунду. Температура воздуха днем может повыситься до 31 С.
Отмечается, что местами фиксируется 5 класс чрезвычайной пожарной опасности.
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